Gerucht: Apple werkt aan iMac met 23"-scherm

Apple werkt volgens een nieuw gerucht aan een iMac met 23"-scherm. De meest recente iMac heeft een 21,5"-display. Het is onbekend of de all-in-one een grotere behuizing zou hebben of dat het scherm minder grote bezels heeft dan nu het geval is.

De release zou gepland staan voor het einde van het jaar, schrijft China Times. Er zijn verder geen specs en details van de all-in-one bekend. De meest recente iMac met 21,5" is van maart vorig jaar. De laatste keer dat het ontwerp is veranderd, is al jaren geleden.

China Times maakt ook melding van een goedkopere iPad met scherm van rond 11". De iPad Air heeft nu een 10,5"-scherm. Eerder ging al een gerucht over een iPad Air met 11"-scherm en vingerafdrukscanner achter het scherm, meldt 9to5 Mac.

Het artikel van China Times maakt ook melding van uitstel van producten met miniled-scherm. Apple had dit jaar een iPad Pro en MacBook Pro willen uitbrengen met zo'n scherm, maar de release daarvan zou nu pas volgend jaar plaatsvinden. Dat uitstel komt door problemen met de levering van miniled-schermen door de uitbraak van het coronavirus. Apple heeft niet op de geruchten gereageerd.