Gerucht: Apple stelt apparaten met miniledschermen uit tot volgend jaar

Apple zou zijn apparaten met miniledscherm uitstellen tot volgend jaar, schrijft analist Ming-Chi Kuo van TF Securities. De producten, waaronder een iPad Pro en MacBook Pro, hadden eigenlijk eind dit jaar moeten uitkomen.

De productie komt in de herfst op gang, waarna de assemblage tegen het einde van het jaar plaatsvindt, schrijft Kuo volgens Apple Insider. Apple zou miniled zien als schermtechniek voor apparaten als tablets, laptops en desktopschermen voor de komende vijf jaar.

Door de backlight te voorzien van tienduizend minileds, kunnen de schermen een relatief hoog aantal dimbare zones krijgen. Vermoedelijk zal het aantal dimbare zones niet overeenkomen met het aantal minileds, al is daar nog niets over bekend. De toepassing van minileds maakt het mogelijk een hoger contrast te bereiken in vergelijking met reguliere lcd's.

Apple kondigde eerder dit jaar het Pro Display XDR aan. Dit 5000 of 6000 dollar kostende scherm heeft 576 leds om delen van het scherm te kunnen dimmen. Het gaat hier om een fald -backlight, waarbij 576 zones individueel zijn te dimmen. Dit betreft nog geen miniledscherm, omdat de individuele leds nog te groot zijn om als minileds te worden gekwalificeerd.

Apple zou drie iPads en drie Macs willen voorzien van de nieuwe techniek. Daaronder zijn een nieuwe iPad Pro, een nieuwe, goedkopere iPad en een nieuwe mini. Bij de Macs gaat het om een nieuwe versie van de 16"-MacBook Pro, een MacBook Pro met 14"-scherm en een iMac met 27"-paneel.