Analist Kuo: Apple komt in 2020 met iPad Pro en MacBook Pro met miniledschermen

Apple zou voor de komende twee tot drie jaar werken aan vier tot zes producten met miniledschermen. Dat claimt analist Ming-Chi Kuo. In de loop van volgend jaar zouden een iPad Pro en een MacBook Pro uitkomen die over deze beeldschermtechnologie beschikken.

Het zou gaan om een high-end 12,9" iPad Pro met een A14x-chip die in het derde kwartaal van volgend jaar uitkomt, claimt Kuo volgens Macrumors. Daarnaast zou Apple in het vierde kwartaal van 2020 komen met een vernieuwde 16"-MacBook Pro, die eveneens over een scherm op basis van minileds zou beschikken. Kuo meldt dat de miniledschermen 'de productiviteit en de entertainmentervaring significant zullen verhogen', al treedt hij hier verder niet over in detail, schrijft MacRumors. De analist staat bekend om zijn informatie rond onaangekondigde Apple-producten.

Eind september schreef de analist al over nieuwe Apple-producten op basis van minileds, waarbij hij de release van de iPad en MacBook voorspelde voor de periode tussen eind 2020 en halverwege 2021. Toen schreef hij dat het bij deze producten gaat om schermen met ongeveer individuele 10.000 leds. Ter vergelijking: Apples huidige Pro Display XDR heeft een scherm met 576 leds.