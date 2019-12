Gerucht: Samsung wil over paar weken microled-tv introduceren

Samsung zou over een paar weken op elektronicabeurs CES een microled-tv willen introduceren. Dat claimt een Zuid-Koreaanse nieuwssite. Die tv lijkt niet snel uit te komen, want na CES zou Samsung willen beslissen over de investeringen in microled.

Ook zou Samsung na CES willen beslissen over de exacte specificaties van de tv, meldt ETNews. Vervolgens zal het bedrijf investeringen doen in de productiecapaciteit voor de nieuwe schermtechniek. Het is onbekend wanneer de getoonde tv op de markt zou moeten komen. Begin dit jaar zei Samsung nog dat het verwachtte dat een microled-tv op zijn vroegst in 2021 zou uitkomen.

Het is niet voor het eerst dat er een microled-tv aan lijkt te komen, want Samsung zei ook al dat het werkte aan een microled-tv voor consumenten voor release in 2019. Die kwam er niet. De massaproductie van de schermen moet nog op gang komen, zegt ETNews. De investeringen in de fabriek en in de apparatuur voor massaproductie moeten dat mogelijk maken. Het produceren van een microled-tv voor consumenten is lastig, doordat kleinere leds moeten worden gebruikt dan bij de grote schermen die Samsung nu al maakt. Die moeten ook nog eens dichter bij elkaar op het substraat worden aangebracht.

Samsung zet in op microleds, omdat deze beeldtechnologie kan wedijveren met de oled-panelen die nu door onder andere LG, Sony, en Panasonic worden gebruikt in televisies. Microled-tv's hebben net als oled-tv's geen backlight nodig omdat de pixels hun eigen licht genereren. Ook hebben beide een zeer hoog contrast en een perfecte zwartweergave. Samsung stelt dat microleds langer meegaan, minder last hebben van inbranden en hogere helderheidswaarden kunnen halen. De fabrikant toonde op CES dit jaar een prototype van een 75"-microled-tv.

Vorig jaar werd duidelijk dat Samsung in ieder geval ook werkt aan de productie van grote oledpanelen met quantumdots. Deze zijn bedoeld voor televisies met beelddiagonalen van 55 en 65". Het bedrijf zou hiervoor blauwe oleds combineren met rode en groene kleurfilters en quantumdots. Dit wijkt af van de witte oleds waar LG Display zijn oledpanelen voor tv's op baseert. LG Display bezit het patent hierop, waardoor Samsung niet zomaar op basis van die technologie grote oledpanelen kan maken. Samsung zou de qd-oledtechnologie wellicht beschouwen als een tussenstap op weg naar tv's op basis van microleds.