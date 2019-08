Samsung werkt aan productie van oledpanelen met quantumdots voor tv's

Samsung bevestigt dat het bezig is met de productie van grote oledpanelen met quantumdots of daar in ieder geval plannen voor heeft. Hierover deden al geruime tijd geruchten de ronde en de ceo van Samsung Display heeft die nu bevestigd.

Lee Dong-hoon, ceo van Samsung Display, heeft tegen The Korea Herald gezegd dat zijn bedrijf 'goede pogingen onderneemt' om in de nabije toekomst oledpanelen met quantumdots uit te brengen. Vermoedelijk is Samsung dus in ieder geval bezig met de voorbereidingen, al wilde Lee niets zeggen over de concrete investeringsplannen. Er is ook nog niets bekend over wanneer de eerste panelen van de productieband rollen en wanneer er voor het eerst consumententelevisies uitkomen met door Samsung geproduceerde oledpanelen.

Volgens de Koreaanse krant heeft Samsung besloten om een productielijn van lcd's in de Zuid-Koreaanse provincie Chungcheongnam-do met een maandelijkse capaciteit van 90.000 eenheden te sluiten. Ook zou Samsung vanaf volgende maand een andere productielijn met een maandelijkse capaciteit van 30.000 eenheden opdoeken. Een van deze of beide productielijnen worden naar verluidt omgebouwd voor de productie van de oledpanelen.

Eerder berichtte het Koreaanse nieuwsplatform The Elec al over een omvangrijker plan waarbij gaandeweg alle door Samsung Zuid-Korea geproduceerde lcd-productielijnen worden aangepast voor de productie van oledpanelen. Volgens bronnen zouden de aankooporders voor de benodigde apparatuur voor deze omslag in oktober worden doorgevoerd. Als dit daadwerkelijk de plannen van Samsung Display zijn, dan hoeft dat nog niet het einde van Samsungs lcd-tv's te betekenen, aangezien de fabrikant de daarvoor benodigde panelen ook bijvoorbeeld van Chinese producenten kan inkopen.

Begin vorig jaar was er al een gerucht dat Samsung tijdens de CES van januari 2018 achter gesloten deuren prototypes heeft getoond van oled-tv's met beelddiagonalen van 55 en 65". Daarbij zou Samsung gebruikmaken van blauwe oleds met rode en groene kleurfilters, en quantumdots. Samsung noemt deze technologie qd-oled en zou haar beschouwen als een tussenstap op weg naar tv's op basis van microleds. Samsung bevestigde in april vorig jaar onderzoek te doen naar het combineren van quantumdots en oledpanelen.

De qd-oled-tv's kunnen volgens Samsung betere kleuren weergeven dan de bestaande oled-tv's van andere fabrikanten, waarbij sprake is van witte oleds met een kleurfilter. Ook zou de maximale helderheid beter zijn dan die van oled-tv's op basis van de oledpanelen van LG Display. LG bezit het patent op de productie van oledpanelen met witte oleds, waardoor Samsung geen eigen panelen op basis van deze technologie kan produceren.