'Samsung Display levert prototypes quantumdot-oledpanelen aan Sony en Panasonic'

Samsung Display heeft niet alleen prototypes van quantumdot-oledpanelen aan zusterbedrijf Samsung Electronics geleverd, maar ook aan Sony en Panasonic. Dat stelt onderzoeksbureau Omdia. Samsung Electronics zou nog niet zeker zijn of het vol inzet op qd-oled-tv's.

Samsung Display zou de quantumdot-oledpanelen recent hebben geleverd aan de genoemde drie fabrikanten, schrijft Business Korea op basis van Omdia. Dat betekent echter nog niet dat Samsung Electronics, Panasonic en Sony ook alle drie televisies op basis van qd-oledpanelen gaan uitbrengen. Samsung Electronics, de meest voor de hand liggende afnemer van de panelen, is op dat punt nog een vraagteken, aangezien het bedrijf ook zou overwegen om voor volgend jaar flink in te zetten op miniledtelevisies.

Volgens een analist heeft Samsung Electronics al een besluit genomen over de televisies die het in 2021 wil uitbrengen. Als de fabrikant qd-oledpanelen gaat gebruiken, zullen televisies daarmee waarschijnlijk pas op zijn vroegst in 2022 verschijnen, zo luidt de voorspelling.

Het onderzoeksbureau stelt dat de massaproductie van quantumdot-oledpanelen op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2021 van start kan gaan, mits een van de drie genoemde bedrijven ook daadwerkelijk overgaat tot het uitbrengen van qd-oled-tv's.

Samsung Display liet eerder al weten dat het op koers ligt om ergens volgend jaar te beginnen met het produceren van quantumdot-oledpanelen voor tv's. Omdia voorspelt dat het bedrijf de capaciteit zal hebben om per maand 30.000 platen te produceren. Daarbij zou de fabrikant net als LG Display gebruikmaken van de multi-model glass-methode, waardoor het mogelijk is om verschillende paneelformaten uit platen te snijden en zodoende de yields te verhogen.

Volgens een voorspelling van Omdia zou Samsung Display zich richten op panelen voor tv's met beelddiagonalen van 55", 65", 78" en 82" om de efficiëntie te verhogen en er zijn ook voorspellingen dat de qd-oledpanelen voor gamingmonitoren worden aangewend. Samsung Display zou via de multi-model glass-methode bijvoorbeeld twee 82"-panelen in combinatie met drie 32"-monitorpanelen uit één plaat kunnen halen, of twee 78"-panelen met zes 27"-panelen.

Qd-oled-tv's gebruiken blauwe oleds en quantumdots. Daarbij worden rode en groene kleurfilters ingezet om subpixels van die kleuren te creëren. Volgens Samsung maakt deze technologie het mogelijk om betere kleuren weer te geven dan de bestaande oled-tv's en zal ook de helderheid hoger liggen. Bestaande oled-tv's hebben allemaal panelen van LG Display en gebruiken een andere technologie, op basis van witte oleds met een kleurfilter. Een qd-oledpaneel van Samsung Display zou in vergelijking met de oledpanelen van LG Display ook uit minder lagen bestaan, wat de kosten flink zou drukken.