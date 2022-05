Gerucht: Samsung wil lcd-panelen voor tv's van LG Display afnemen

Volgens Koreaanse media is Samsung in gesprek met LG Display over de levering van lcd-panelen voor televisies. Samsung stopt zelf met de productie van lcd-panelen, maar wil naar verluidt nog wel lcd-tv's blijven uitbrengen.

Een overeenkomst over de levering van lcd-panelen tussen LG Display en Samsung zou op korte termijn gesloten kunnen worden, aldus bronnen van de Koreaanse persdienst Yonhap. Volgens eerdere geruchten vonden er gesprekken plaats tussen Samsung en onder andere China Star Optoelectronics, BOE Technology en Foxconn-dochter Sharp.

Samsung is op zoek naar een leverancier van lcd-panelen, omdat het eind dit jaar zelf stopt met die productie. Samsung gaat zich richten op de productie van panelen met blauwe oleds en quantumdots. Daarbij worden rode en groene kleurfilters ingezet om subpixels van die kleuren te kunnen creëren.

De productie van lcd-panelen staat onder druk, onder andere vanwege de komst van Chinese fabrikanten die goedkope panelen kunnen leveren. Met qd-oled-tv's wil Samsung in het lucratieve hoge segment concurreren met de oled-tv's van LG. Hoewel Samsung en LG concurrenten zijn, zou een overeenkomst over de levering van panelen niet uniek zijn, schrijft Yonhap. In 2017 zou LG Display al 65"- en 75"-lcd-panelen voor tv's aan Samsung geleverd hebben toen Sharp onverwacht die levering verminderde.