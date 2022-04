'Samsung neemt nog geen eigen qd-oledpanelen af voor tv's door lage helderheid'

Samsung Electronics heeft naar verluidt geen plannen om quantumdot-oledpanelen af te nemen van Samsung Display voor de productie van oled-tv's. Samsung Electronics zou vinden dat de helderheid van schermen op basis van de panelen niet hoog genoeg is.

Het Samsung Electronics-onderdeel dat over de televisies gaat, heeft momenteel geen plannen om qd-oledpanelen te gebruiken, schrijft Business Korea op basis van een bron uit de industrie die bekend met de materie zou zijn. Hier zouden twee redenen aan ten grondslag liggen: enerzijds de vaststelling dat qd-oledpanelen niet de door Samsung Electronics gewenste helderheid halen en anderzijds zorgen over het risico van inbranding bij de panelen.

Dat punt van de helderheid baseert het Koreaanse medium op Lee Choong-hoon, een voormalige Samsung-onderzoeker en de huidige ceo van UBI Research. Volgens hem betekent het nog niet halen van het gewenste helderheidsniveau van de qd-oledpanelen dat het lastig is voor Samsung Electronics om deze panelen toch af te nemen, omdat het bedrijf veel waarde toekent aan de schermhelderheid. De piekhelderheid kan bij de duurdere QLED-lcd-televisies van Samsung al gauw oplopen tot 1500cd/m² of hoger, wat grofweg twee keer zo hoog is als de piekhelderheid van de huidige oled-tv's voor consumenten.

De waarde die Samsung Electronics aan een hoge schermhelderheid toekent, zou ook een van de redenen zijn waarom het bedrijf zijn capaciteiten vooral in zou zetten op microled-tv's in combinatie met quantumdots. Schermen op basis van deze technologie zouden weinig of geen last van inbranden hebben en kunnen in theorie een hoge helderheid halen. In tegenstelling tot de oledpanelen van LG Display die aan de basis staan van alle huidige consumentenoled-tv's, gebruiken qd-oled-tv's blauwe oleds en quantumdots. Daarbij worden rode en groene 'filters' ingezet voor de kleurenconversie, om subpixels van die kleuren te creëren.

Zowel Samsung als LG hebben al grote schermen op basis van microleds uitgebracht, maar dat zijn nog geen producten die geschikt zijn voor consumenten. Ook zijn er nog de nodige technische obstakels te overwinnen, zoals het verlagen van pixel pitch, het verbeteren van het productieproces en het verhogen van de yields. Samsung toonde begin dit jaar al vier microled-tv's voor thuisgebruik, waarbij het ging om televisies met formaten van 75, 88, 93 en 110 inch. Volgend jaar zou Samsung zijn eerste microled-tv's kunnen uitbrengen, maar het zal waarschijnlijk nog wel enkele jaren duren voordat microled-tv's voor consumenten in behoorlijke aantallen en voor redelijke prijzen beschikbaar komen.

Ondanks de vermeende twijfels van Samsung Electronics, zet zusterbedrijf Samsung Display flink in op de qd-oledtechnologie. Volgens onderzoeksbureau Omdia zou Samsung Display inmiddels niet alleen prototypes van quantumdot-oledpanelen hebben geleverd aan Samsung Electronics, maar ook aan Sony en Panasonic. Volgens bronnen zou TCL in de eerste helft van volgend jaar qd-oledpanelen afnemen van Samsung Display. Het Chinese TCL lijkt overigens op meerdere paarden te wedden, aangezien het bedrijf volgend jaar misschien een qd-oled-tv laat zien op basis van een inkjetprintmethode, die het bedrijf in samenwerking met het Japanse Joled ontwikkelt.