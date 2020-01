Innovatie op beeldschermgebied

Al sinds de komst van de eerste oledschermen weten we dat deze techniek buigbare schermen mogelijk maakt. Jaren geleden zagen we daarom al de eerste prototypen van oledschermen die zo flexibel waren dat ze konden worden opgerold. Dat het zo lang heeft geduurd voordat we een oprolbare televisie zagen, zit vooral in het feit dat het een grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat het scherm heel blijft bij het oprollen. Als de radius van de buiging te klein is kan het scherm beschadigen en kunnen permanente vouwen in het scherm ontstaan.

Het is dus zaak om een mechaniek te bedenken dat voorzichtig genoeg met het oledscherm omgaat en tegelijk voorkomt dat het scherm gaat krullen aan de randen als het wordt afgerold. Op de CES van 2018 zagen we bij LG Display voor het eerst een mechanisch ontwerp dat aan alle voorwaarden voldeed. Het hield het scherm mooi vlak in de uitgerolde stand, en de kromming voldoende beperkt in de opgerolde stand. Vorig jaar presenteerde LG Electronics een eerste productiemodel dat helaas het productiestadium nooit heeft bereikt, maar deze CES ging de oproller van LG in de herkansing.

Op CES zagen we dit jaar bij LG Display een prototype van een oprolbaar scherm dat niet omhoog wordt afgerold, maar van boven naar beneden. Wij vinden dit een veel mooiere oplossing omdat het scherm op deze manier bijvoorbeeld voor een raam of zelfs een deur naar je balkon of tuin kan worden gehangen. De maat van het prototypescherm, 65 inch, vormt daarbij nog wel een beperking, want dit scherm komt niet laag genoeg als je het aan het plafond ophangt. Bij de demo-opstelling hing de balk waarin het scherm zat opgerold dan ook voor een (nep-)raam.

Als er in de toekomst grotere oprolbare schermen beschikbaar komen, lost dit probleem zich vanzelf op. Sterker nog, we zien het oprolbare scherm eigenlijk als een voorwaarde om 8k-schermen tot hun recht te laten komen in de huiskamer. Op kleinere beeldmaten heeft de hoge 8k-resolutie namelijk niet zoveel zin, maar er is natuurlijk ook een grens aan de afmeting van een tv die nog een beetje praktisch in je woonkamer past. Door het scherm oprolbaar te maken en aan je plafond te schroeven, kun je het scherm zo groot maken als je wil, zonder dat het in de weg staat als het niet wordt gebruikt.

Ook op de stand van LG Electronics werden schermen getoond die van boven naar beneden kunnen worden afgerold.

We mochten de achterkant van het afrolscherm niet fotograferen, maar konden het wel goed bestuderen. Het mechaniek is erg vergelijkbaar met dat van de R9- en RX-oproltelevisies; achter het scherm zitten horizontale lamellen, net als bij een stalen rolluik. Deze zorgen ervoor dat het scherm in afgerolde toestand mooi mooi vlak is en niet aan de randen gaat krullen. Het uiteinde van het scherm is, net als bij een schaarlift, door middel van stalen armen met scharnierpunten met de behuizing verbonden zodat het scherm niet voor- en achteruit kan bewegen en perfect verticaal rechtop blijft staan.

Bij de R9 en RX zijn de scharnierpunten voorzien van een soort tandwielen om ervoor te zorgen dat de bovenkant perfect horizontaal blijft. Omdat bij het naar beneden afrollen de zwaartekracht niet tegen- maar meewerkt zijn de tandwielen niet nodig. Hierdoor is het mechaniek dus wat goedkoper om te maken omdat er wat minder precisie-onderdelen met hoge productiekosten nodig zijn. Een voordeel dat op korte termijn, als deze tv in de verkoop gaat, zich vast niet laat vertalen in een lage prijs. Ergens in de toekomst, als oprolbare televisies wat meer gemeengoed zijn geworden, kan dit natuurlijk wel een prijsvoordeel opleveren.