Samsung brengt in september op smartphones gerichte tv voor 1700 euro uit

Samsung maakt vanaf 7 september The Sero-televisie beschikbaar in Nederland, voor een bedrag van 1700 euro. De tv met uhd-resolutie is speciaal op smartphonegebruik gericht en kan bijvoorbeeld eenvoudig in portretstand gezet worden.

Samsung onthulde The Sero al meer dan een jaar geleden maar meldt nu de verkoopstart voor de Nederlandse markt. De opvallendste eigenschap van de 43''-televisie is dat deze van een horizontale naar een verticale stand en terug kan worden gekanteld. Dit moet de tv geschikt maken voor de weergave van beelden van smartphones zoals vakantievideo's die verticaal geschoten zijn.

Om Galaxy-smartphones met de tv te verbinden, kunnen gebruikers hun toestel er tegenaan tikken. Android-smartphones moeten over de SmartThings-app van Samsung beschikken voor de combinatie met de tv. De resolutie van het apparaat bedraagt 3840x2160 pixels. Wat hdr-weergave betreft worden hdr 10+ en hlg ondersteund, al is niet duidelijk uit de specificaties wat de maximale helderheid bedraagt.

The Sero bevat verder een 4.1-kanaalsluidsprekersysteem van 60W, drie hdmi-interfaces en twee usb-poorten. Een ethernetpoort is niet aanwezig maar de tv ondersteunt draadloze verbindingen via 802.11ac oftewel wifi 5, en bluetooth 4.2.