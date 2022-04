Samsung brengt draaibare tv The Sero uit in Nederland

Samsung is begonnen met de verkoop van zijn draaibare tv The Sero in Nederland. Doordat het scherm kan draaien, kunnen kijkers horizontale en verticale video's bekijken op het scherm. Samsung kondigde de tv begin dit jaar aan.

Het gaat om een 43"-lcd, meldt Samsung. Klanten krijgen de eerste maand de wielen kosteloos bij een bestelling, maar vanaf eind september kosten die 99 euro extra, boven op de adviesprijs van 1699 euro. Dankzij de wielen is de tv in de woonkamer te verplaatsen.

Samsung presenteerde The Sero begin dit jaar op elektronicabeurs CES. Het doel van de tv is om verticaal gefilmde video's op een groter formaat te bekijken dan met een reguliere tv mogelijk is. Daarvoor kan het scherm een kwartslag draaien op het moment dat gebruikers zulke video's willen afspelen.

Om Galaxy-smartphones met de tv te verbinden, kunnen gebruikers hun toestel ertegenaan tikken. Android-smartphones moeten over de SmartThings-app van Samsung beschikken voor de combinatie met de tv. De resolutie van het apparaat bedraagt 3840x2160 pixels. Wat hdr-weergave betreft worden hdr 10+ en hlg ondersteund, al is niet duidelijk uit de specificaties wat de maximale helderheid bedraagt.

De televisie heeft drie hdmi-interfaces en twee usb-poorten. Een ethernetpoort is niet aanwezig, maar de tv ondersteunt draadloze verbindingen via 802.11ac oftewel wifi 5 en bluetooth 4.2. Verder heeft de Sero 4.1-luidsprekers van 60 watt en Samsungs eigen spraakassistent Bixby. Als het toestel niet in gebruik is, kan het functioneren als een fotoalbum of muziekspeler.