Samsung voegt verticaal verstelbare 43''-tv toe aan zijn line-up

Samsung presenteerde maandag een nieuw model in zijn televisieline-up. De Samsung Sero kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Wanneer de Sero op de Nederlandse markt verschijnt, is nog niet bekend.

De 43''-Sero kan van een horizontale naar een verticale stand worden gekanteld en vice versa. Als de tv in de verticale stand staat, is de oriëntatie van het tv-scherm vergelijkbaar met die van een smartphonescherm. Samsung zegt dat de verticale positie zich beter leent voor het bekijken van beelden van mobieltjes. Daarmee richt het bedrijf zich naar eigen zeggen op millennials. Verder heeft de Sero 4.1-luidsprekers van 60 watt en Samsungs eigen spraakassistent Bixby. Als het toestel niet in gebruik is, kan het functioneren als een fotoalbum of muziekspeler.

Hoewel Samsung de Sero nog als een concept bestempelt, gaat hij eind mei in Zuid-Korea in de verkoop voor een prijs van 1,89 miljoen Koreaanse won, omgerekend 1460 euro.

Eerder dit jaar kondigde Samsung tijdens de CES twee nieuwe versies aan van andere tv's in dezelfde line-up als de Sero: de Frame en de Serif. Beide tv's hebben de mogelijkheid voor 4k-weergave en hebben een opvallende vormgeving. De Frame is vermomd als een fotolijst en is bedoeld als een onopvallende televisie. De Serif is een meubelstuk annex tv, inclusief een schap om spullen op neer te zetten.