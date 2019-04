Microsofts Your Phone-app stuurt Android-notificaties door naar Windows

Microsoft heeft zijn Your Phone-app een update gegeven waardoor deze nu notificaties van Android-smartphones kan tonen op systemen met Windows. Ook ondersteunen nu meer toestellen schermspiegelen, waaronder de OnePlus 6. Het gaat nog om previews.

Het gaat volgens Microsoft om een preview waarmee gebruikers van Your Phone, of 'Begeleidende app voor Jouw telefoon', binnenkomende smartphonenotificaties kunnen ontvangen in Windows. De app toont de notificaties in de standaardpop-ups zoals het besturingssysteem die weergeeft voor meldingen binnen Windows.

Gebruikers kunnen binnen Your Phone in Windows verder alle smartphonenotificaties zien, aangeven welke notificaties ze willen ontvangen en meldingen individueel of gebundeld verwijderen. De preview verschijnt initieel voor Insiders-gebruikers die de 19H1-versie van Windows draaien. Om de Your Phone-app te gebruiken is minimaal buildversie 1803 van Windows, oftewel de April 2018 Update nodig, in combinatie met de Android-app, die minimaal versie 7.0 van dat besturingssysteem vereist.

Microsoft meldt verder dat het aantal smartphones dat ondersteuning biedt voor screen mirroring, is uitgebreid met de OnePlus 6 en OnePlus 6T, en met de Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 en Note 9. Microsoft kondigde deze functie half maart aan. Gebruikers kunnen er hun smartphonescherm mee tonen op hun pc. Toen werkte dit met de Galaxy S8, S8+, S9 en S9+ van Samsung in combinatie met Microsofts Surface Go.