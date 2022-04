Microsoft wijzigt naam en uiterlijk Your Phone-app voor Windows 11

Microsoft wijzigt de naam van zijn Your Phone-app naar Phone Link en die van Your Phone Companion naar Link to Windows. Tegelijkertijd heeft het bedrijf het ontwerp van de app aangepast voor Windows 11 en zijn er aanpassingen wat de navigatie betreft.

Gebruikers kunnen bij een komende update van Windows 11 Phone Link installeren door een QR-code te scannen. De naam Phone Link moet volgens Microsoft beter weergeven dat de app dient als een brug tussen de pc en de smartphone van de gebruiker. De naam van de app voor Android, wijzigt van Your Phone Companion naar Link to Windows. Beide apps hebben voortaan hetzelfde icoontje.

De apps zijn bedoeld om toepassingen tussen Android-smartphones en Windows-pc's mogelijk te maken, zoals gesprekken voeren via de pc, notificaties via Windows vanaf de telefoon ontvangen, bestanden overzetten en foto's van het toestel op de pc bekijken. Met de naamswijziging heeft Microsoft ook het uiterlijk van de app in lijn gebracht met het ontwerp van Windows 11. Zo heeft de app niet meer de scherpe hoeken bij vensters en zijn de kleuren en icoontjes aangepast.

Daarnaast is de navigatie aangepast met tabs, toont de app notificaties in het linker zijpaneel en is de weergave van berichten, foto's, apps en gesprekken verdeeld over verschillende tabbladen. Daarnaast heeft Microsoft uitgebreidere functionaliteit in combinatie met Honor-smartphones in de Magic V-, Magic 4- en Magic 3-series mogelijk gemaakt. Een voorbeeld is het op de pc verder kunnen werken met een app die opgestart is op de smartphone. Voorheen was de uitgebreide functionaliteit alleen aanwezig in combinatie met de Surface Duo van Microsoft en Samsung-smartphones.