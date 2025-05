WinFuture: Microsoft Surface Pro 9 krijgt Intel Alder Lake- en Qualcomm-cpu's

De aankomende Surface Pro 9 van Microsoft wordt verkrijgbaar met een Alder Lake-cpu van Intel of met een Snapdragon-soc van Qualcomm. Er komen daarmee drie configuraties van de laptop beschikbaar.

WinFuture zegt informatie te hebben over de aankomende Surface Pro 9. De site schrijft dat de tablet alleen wordt geleverd met Intel-socs en niet met een AMD-soc. Het gaat specifiek om de i5-1235U of de i7-1255U, de Alder Lake-architectuur van het bedrijf. Die socs hebben acht cores en twaalf threads met een maximale kloksnelheid van 4,4GHz en 4,7GHz. De soc heeft ook een geïntegreerde Iris Xe-gpu op 1,2GHz voor de i5 en 1,25GHz voor de i7.

Daarnaast komt de Surface Pro 9 optioneel beschikbaar met de Microsoft SQ3. Dat is een soc gebaseerd op de Snapdragon 8cx-serie van de derde generatie. Die Arm-soc zou volgens maker Qualcomm 85 procent sneller moeten zijn dan de vorige Gen 2-cpu die in de vorige Surface Pro X zat. WinFuture zegt dat de toekomstige Surface Laptop 5 alleen met de twee Intel-processors wordt geleverd, maar er is geen informatie over een mogelijke Arm-versie.

WinFuture ziet ook overeenkomsten met de Surface Pro 8. De Pro 9 krijgt hetzelfde PixelSense-display van 13,5 inch en heeft maximaal 16GB geheugen en maximaal een terabyte aan PCIe NVMe-opslag. WinFuture zegt listings te hebben gevonden van de tablets. Daaruit zou blijken dat de goedkoopste configuratie van de Surface Pro 9 1300 euro zou gaan kosten. De Surface Laptop 5 zou 1200 euro kosten voor de variant met het 13,5"-display, of 1500 voor de variant met 15".