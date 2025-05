Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in 2023 twee miljoen euro extra budget

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar een budget van 34 miljoen euro per jaar. Dat is acht miljoen euro meer dan het nu al krijgt en twee miljoen euro meer dan aanvankelijk voor 2023 werd begroot. Het kabinet maakte dat voornemen bekend op Prinsjesdag.

De Nederlandse privacytoezichthouder krijgt in 2023 een budget van 34.478.000 euro. Dat is veel meer dan aanvankelijk werd begroot. Eind 2021, bij de presentatie van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, zei de nieuwe regering al dat de AP meer budget zou krijgen. De toezichthouder zou jaarlijks structureel twee miljoen euro op het bestaande budget krijgen. In 2022 zou het budget dan ook stijgen van 26 miljoen euro naar 28 miljoen euro, in 2023 zou de waakhond dertig miljoen krijgen. Nu is dat bedrag met nog eens 4,5 miljoen euro verhoogd. Vervolgens stijgt het budget de komende jaren ook nog eens mee tot maximaal 41.294.000 euro in 2027.

Budget 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 26.257.000 29.020.000 34.478.000 37.829.000 40.694.000 41.294.000 41.294.000

Het voorgenomen nieuwe budget staat opgenomen in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de AP onder valt. De plannen werden bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag, de dag dat het kabinet de begroting voor het komende jaar presenteert.

Met de stijging van budget komt het kabinet tegemoet aan de wensen van de privacytoezichthouder. Die roept al jaren dat die meer budget nodig heeft om zijn wettelijke taak goed uit te kunnen voeren. In de formatieperiode van het kabinet pleitte de toezichthouder bij de informateur voor een budget van honderd miljoen euro. De AP en de overheid lieten accountantskantoor KPMG een onderzoek uitvoeren waaruit dat minimaal benodigde bedrag bleek. De Autoriteit Persoonsgegevens is al een relatief dure toezichthouder. In 2021 onderzocht Tweakers al dat binnen Europa alleen Italië meer geld uitgeeft aan zijn privacytoezichthouder. Ook per hoofd van de bevolking is de AP nu al erg duur.

In de toekomst wordt er ook een algoritmetoezichthouder opgezet. Die wordt bij de AP ondergebracht. De begroting schrijft niets over het budget van die algoritmetoezichthouder. Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen zou deze zomer met een plan komen voor die toezichthouder, maar dat plan loopt vertraging op en volgt pas over enkele weken.