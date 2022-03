Ombudsman: AP gaat slecht om met klachten over klachtafhandelingen

De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten van burgers slecht. Dat concludeert de Nationale Ombudsman. Met name klachten over de afhandeling van eerder ingediende handhavingsverzoeken en klachten worden slecht opgepakt.

De Nationale Ombudsman schrijft dat in een rapport dat het 'Voor een dichte deur' noemt. De titel slaat op het feit dat burgers regelmatig niet weten waar ze aan toe zijn bij de privacytoezichthouder. Dat gebeurt met name nadat ze een klacht hebben ingediend over een potentiële privacyschending bij een bedrijf of de overheid en niet tevreden zijn met hoe de AP die afhandelt. "Burgers die daarover klagen bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van klachten lijkt bij de Autoriteit vooral gericht op het afhouden ervan", schrijft de ombudsman.

Klagers die het niet eens zijn met een beslissing weten niet waar ze terechtkunnen. Een melding van de AP kan met een 'eindbrief' worden afgesloten, maar daarin staat bijvoorbeeld niet duidelijk wat burgers kunnen doen om beroep aan te tekenen. Evenmin is het vaak onduidelijk of er in de eerste plaats wel bezwaar kan worden aangetekend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is onder de AVG verplicht om iedere melding of klacht van een burger in behandeling te nemen. Tegelijkertijd krijgt de AP zoveel van zulke meldingen binnen dat de meeste ervan slechts kort behandeld worden. Slechts een fractie leidt bijvoorbeeld tot een boete. Ook blijven er duizenden klachten liggen, omdat de AP niet genoeg werknemers heeft om die op te lossen.

De Ombudsman erkent die problemen, maar zegt dat die niet mogen leiden tot een slechte afhandeling. "De Autoriteit Persoonsgegevens staat onder druk, maar die capaciteitsproblemen mogen geen excuus zijn voor de manier waarop de Autoriteit nu omgaat met ontevreden burgers. De klachtbehandeling bij de AP lijkt met name gericht te zijn op het afhouden van en zo snel mogelijk afdoen van klachten. Daarmee komt het organisatiebelang, in plaats van het burgerbelang, voorop te staan."

De Ombudsman raadt de AP aan meer tijd en ruimte te nemen voor afhandeling. Ook zou de AP meer tijd moeten nemen om klachten over klachtenafhandelingen op te pakken, en meer duidelijkheid moeten geven over de status van een beslissing. Of de AP dat gaat doen is maar de vraag. De Ombudsman heeft geen mandaat om eisen te stellen of verandering af te dwingen, maar kan alleen aanbevelingen doen. De AP wil zelf al jaren meer budget. In het nieuwe regeerakkoord staat opgenomen dat de toezichthouder wel iets meer krijgt, maar slechts een klein deel van waar de toezichthouder zelf om vraagt.