AP waarschuwt voor risico's centrale database voor transactiemonitoring banken

De Autoriteit Persoonsgegevens is niet te spreken over het wetsvoorstel van het kabinet om de banktransacties van alle rekeninghouders in Nederland te monitoren in één gecentraliseerde database. De AP stelt dat het zou leiden tot 'ongekende massasurveillance door banken'.

Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel opgesteld om de banktransacties van Nederlandse rekeninghouders te monitoren in een gecentraliseerde database, waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmen. Volgens de AP komt dit systeem neer op 'een bancair sleepnet' en wordt hiermee 'verregaande inbreuk gemaakt op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens'.

Momenteel zijn banken al verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij autoriteiten. Ze voeren daarom controles uit als klanten mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Als het wetsvoorstel wordt doorgevoerd, zouden banken in staat zijn om het betaalgedrag van alle Nederlanders in te zien en dit te monitoren op één gezamenlijke plek. De toezichthouder vreest dat een dergelijk systeem ertoe kan leiden dat klanten ten onrechte hun toegang tot hun bankrekening kunnen verliezen, en dat terwijl de huidige onderzoeken door banken al 'voor veel mensen erg ingrijpend en ingewikkeld zijn'.

De monitoring zou worden uitbesteed aan een derde partij die gebruikmaakt van algoritmen. Ook moeten banken klantgegevens met elkaar uitwisselen. Dat brengt volgens de AP de nodige risico's met zich mee. De waakhond noemt als voorbeeld dat een persoon door één bank onterecht als risico wordt aangewezen, waardoor deze persoon door het 'kruisje achter zijn naam' ook niet meer bij andere banken in Nederland terecht zou kunnen. Daarnaast wordt de privacy van alle Nederlanders geschaad, omdat alle betaalgegevens op één centrale plek bewaard worden. Volgens de AP kan dit ook leiden tot discriminatie en uitsluiting.

Ook de Raad van State adviseerde eerder al tegen het wetsvoorstel. De Raad van State acht de 'noodzaak en proportionaliteit van de gezamenlijke transactiemonitoring' niet aangetoond en adviseert van de gecentraliseerde monitoring af te zien.