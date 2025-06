Microsoft brengt eerste bèta van CCleaner-achtige app uit

Microsoft heeft de app PC Manager in bèta uitgebracht. De applicatie is 'CCleaner-achtig' en biedt allerlei tools om een Windows-installatie op te schonen. Nieuwe functies zijn er niet echt; de app stopt links naar allerlei in Windows ingebouwde opschoontools in één app.

De situatie is enigszins opvallend: PC Manager is in de Engelse taal beschikbaar, maar de website waarop hij te vinden is, pcmanager.microsoft.com, is alleen in het Chinees. De app werkt op Windows 10 versie 1809 en nieuwer.

De tools die inbegrepen zijn, zijn voornamelijk bedoeld om werkgeheugen en opslagruimte vrij te maken. Voor die laatste komen de bekende factoren langs: caches, de prullenbak, tijdelijke bestanden voor Windows Update enzovoort. Ook kan de applicatie voorstellen doen over welke 'startup apps' uit te schakelen. Verder is er integratie met Defender voor virusbescherming, blijkt uit een kijkje in Taakbeheer tijdens een scan.

Microsoft probeert gebruikers met de applicatie wel over te laten stappen op zijn Edge-browser. Wie die niet als standaardbrowser heeft ingesteld, wordt verteld dat dat een 'potentieel probleem' is. Ook zal de app voorstellen om bepaalde apps niet tegelijk met Windows te laten starten, maar onder die suggesties vallen geen Microsoft-apps.