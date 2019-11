Microsoft haalt Downloads-map uit Disk Cleanup-tool

Microsoft gaat de Downloads-map uit de Disk Cleanup-tool verwijderen. Dat gebeurt volgens het bedrijf na feedback van gebruikers. Door de map in de tool mee te nemen werden voor gebruikers vaak gedownloade bestanden van de computer verwijderd.

Microsoft nam de Downloads-map standaard mee in de tool. Het bedrijf deed dat sinds de Oktober 2018-update van Windows 10. Door het toevoegen van de map werden bestanden die in de Downloads-map stonden meegenomen als gebruikers hun harde schijf opruimden. De Disk Cleanup-tool verwijdert normaal dingen uit de Prullenbak, tijdelijke bestanden of oude Windows Update-bestanden. De optie was optioneel, maar veel gebruikers vinkten het selectievakje automatisch of per ongeluk aan en verloren daarom vaak bestanden.

Microsoft maakt nu bekend dat het de functie verwijdert uit Windows. De eerste keer dat dat gebeurt is in de Insider Preview-build 19018 (20H1) die eerder deze week uit kwam. Dat staat in een update van de features van die build. Microsoft zegt dat het de functie verwijdert 'na feedback van gebruikers'. Het is nog niet duidelijk of de verandering in de volgende grote Windows-update meegaat, of al in de eerstvolgende patch Tuesday.