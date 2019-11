Twitter wil conversaties in boomstructuur weergeven en emoji's toevoegen

Twitter werkt aan een andere manier om gesprekken op het platform weer te geven. Die zouden meer als een tree worden vormgegeven, vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld Reddit nu threads weergeeft. Ook wil Twitter emoji's gaan inzetten als reactiemogelijkheid.

Een testversie van zulke tree threads verscheen in de Twttr-app voor iOS, een officiële bèta-testapp voor de iPhone waarin Twitter vaker nieuwe functies uitprobeert. Inmiddels krijgen ook sommige gebruikers de threads te zien in de webversie van het platform. Dat blijkt uit een screenshot van Jane Manchun Wong. zijn weet wel vaker vroege functies van nieuwe socialemediaplatforms te vinden. In het screenshot is te zien hoe reacties op een tweet niet meer recht onder elkaar zijn uitgelijnd, maar als een boomstructuur verschuiven. Met grijze lijnen wordt ook aangetoond welke tweets een reactie zijn op andere tweets.

Twitter zou daarnaast ook werken aan een manier om emoji's toe te voegen aan reacties op tweets. Wanneer een gebruiker een quote-tweet doet of een reactie plaatst krijgt hij dan automatisch een suggestie voor een bepaalde emoji. Als iemand dan bijvoorbeeld een negatieve emoji kiest vraagt Twitter of de gebruiker wil vertellen waarom hij het niet eens is met een bericht. Een productmanager van Twitter beschrijft de veranderingen aan Buzzfeed. Het experiment met de emoji's zou binnen twee weken van start moeten gaan.

Twitter hoopt met de nieuwe weergave orde te scheppen in de vaak als verwarrend geziene UX van het platform. De dienst wordt vaak bekritiseerd omdat het platform te ingewikkeld zou zijn voor nieuwe gebruikers. Die zouden het verschil tussen reacties, quote-tweets, likes en retweets minder makkelijk begrijpen. Met de emoji's hoopt Twitter juist dat gebruikers beter gaan nadenken voor zij reageren. "We hebben serieuze plannen met het veranderen van hoe gesprekken op Twitter lopen", zegt de productmanager tegen Buzzfeed.