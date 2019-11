Gebruikers Twitter kunnen onderwerpen volgen waarvan tweets in tijdlijn komen

Twitter begint volgende week met de functie Topics, waarmee gebruikers onderwerpen kunnen volgen. Vervolgens verschijnen populaire tweets over dat onderwerp van accounts die gebruikers niet volgen in de tijdlijn.

Twitter test de functie al enkele maanden en Topics gaat volgende week van start met 300 onderwerpen, zegt het bedrijf tegen The Verge. De dienst gaat van start met 300 onderwerpen, waaronder over diverse sporten en popartiesten. In de toekomst volgen meer onderwerpen, maar Twitter komt voorlopig niet met Topics over politiek. Daarbij zou het algoritme controversiële beslissingen kunnen nemen.

In de tijdlijn is te zien welke tweets van Topics afkomstig zijn door een kleine melding boven de tweet. Hoe minder accounts een gebruikers volgt, hoe meer tweets uit Topics in de tijdlijn verschijnen, zo zegt Twitter.

Er komt ook een functie aan om tweets over een Topic niet te volgen, maar juist te verbergen. Zo moet het mogelijk zijn om op Twitter geen spoilers tegen te komen van bijvoorbeeld films of series. In Twitter-clients werd het al jaren geleden mogelijk om tweets met een bepaalde hashtag te muten, met hetzelfde doel.