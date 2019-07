Twitter gaat tweets die mensen dehumaniseren op basis van religie verwijderen

Twitter gaat vanaf dinsdag tweets verwijderen wanneer deze mensen ontmenselijken op basis van religie. Dit geldt ook voor tweets die zijn verstuurd voor de nieuwe regel werd ingesteld. Twitter hoopt hiermee het platform veilig houden voor gebruikers.

Met ontmenselijkende tweets bedoelt Twitter berichten waarmee religieuze groepen worden vergeleken met bijvoorbeeld ratten en virussen. Mensen die onderdeel zijn van die religie, lopen volgens het sociale medium zo risico op 'offline schade'. Daarom worden dergelijke tweets vanaf vandaag van het netwerk verwijderd, wanneer ze worden gerapporteerd. Gebruikers die de regels overtreden, lopen het risico om tijdelijk alleen berichten te kunnen lezen, of om een verbanning van het netwerk te krijgen. Twittergebruikers die dergelijke tweets plaatsten voor deze regels van kracht werden, lopen niet 'meteen' het risico op een opschorting van het account.

Twitter zegt de nieuwe regel te implementeren op basis van feedback van 80.000 gebruikers. Respondenten gaven namelijk volgens Twitter aan dat het taalgebruik verbeterd kon worden door onder meer extra details toe te voegen. Ook werd eerst de term 'identificeerbare groepen' gebruikt om aan te geven welke tweets als haatdragend konden worden bestempeld, dat vonden de respondenten niet beperkt genoeg.

Een andere verandering die het platform heeft doorgevoerd, is het langer en grondiger opleiden van Twitter-medewerkers. 'Veel' gebruikers hadden volgens het platform namelijk zorgen over het vermogen van Twitter om de regels 'eerlijk en consistent te handhaven'. Het verbeterde opleidingsproces zou dit moeten tegengaan.

Een ander sociaal netwerk, Instagram, kondigde op maandag aan nieuwe maatregelen in te voeren tegen online pesten. Zo worden reacties vooraf geanalyseerd op gemene teksten. Wanneer de kunstmatige intelligentie vermoedt dat de reactie gemeen is, krijgt de gebruiker de vraag of hij of zij het bericht wel echt wil plaatsen. Deze tool komt op een later moment uit voor internationale gebruikers.