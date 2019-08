Twitter test automatisch verbergen van DM's die mogelijk kwetsend zijn

Twitter werkt aan een nieuwe functionaliteit die ervoor moet zorgen dat ongewenste direct messages niet bij de ontvanger belanden. De gefilterde berichten zijn via een knop alsnog inzichtelijk, en vanuit daar ook gemakkelijk te verwijderen.

In een vrij korte video, gepost op Twitter zelf, is te zien hoe de nieuwe functie eruit komt te zien. Er staat weinig begeleidende tekst bij, maar het bedrijf achter de sociale-netwerksite zegt dat het bezig is met een test om ongewenste berichten automatisch te verbergen. Zo moeten Twitter-gebruikers minder lastiggevallen worden door mensen die kwetsende DM's sturen.

Wie de automatisch weggefilterde berichten toch wil zien, moet naar 'message requests' gaan, waar de DM's staan van mensen die door de gebruiker niet worden gevolgd. Daar is een knop om aanvullende berichten te laten zien, waarbij het dus gaat om de automatisch weggefilterde berichten. De inhoud van vermoedelijk kwetsende berichten lijkt daar automatisch te zijn weggehaald, terwijl andersoortige ongewenste DM's, zoals spam, nog wel te lezen zijn. Er is ook een knop bijgevoegd om de weggefilterde reacties te verwijderen.

Het is onduidelijk hoe lang de test gaat duren en of wanneer Twitter gaat besluiten de functionaliteit al dan niet in te voeren. Twitter is al langer bezig met het bedenken van manieren om negatieve en kwetsende berichten tegen te gaan.