Twitter laat gebruikers tweets inplannen in test

Twitter is begonnen met een test, waarbij gebruikers van de webversie tweets kunnen inplannen. Dat was tot nu toe alleen mogelijk met Tweetdeck en andere clients, maar nog niet via een interface van Twitter zelf.

Het gaat om een experiment met een beperkt aantal gebruikers, meldt Tweetdeck, onderdeel van Twitter. De functie is al jaren beschikbaar in Tweetdeck, maar ook in clients van derden als Hootsuite. Op het web en in apps van Twitter zelf zit de functie niet.

Gebruikers in de test krijgen een interface-element met drie puntjes naast iconen voor het invoegen van een plaatje, gif, poll of emoji. Daar staat 'schedule tweet', waarna gebruikers een datum en tijd kunnen invoegen. De functie is onder meer bruikbaar voor gebruikers een bericht pas op een bepaalde tijd mogen of willen publiceren.