Huawei brengt Mate 30 Pro zonder Google-apps uit in Spanje

Huawei gaat zijn Mate 30 Pro-smartphone als test over drie weken uitbrengen in Spanje. De fabrikant wil vermoedelijk weten of er interesse is in de smartphone, die onder meer niet beschikt over de Play Store, Gmail en Google Play Services.

Het gaat om een test met beperkte hoeveelheden, zo staat op de productpagina. Gebruikers kunnen voor korting naar een fysieke winkel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Huawei vermeldt dat het gaat om het model met 8GB geheugen en een opslag van 256GB. Huawei wil vermoedelijk weten hoe een release van een Android-telefoon zonder Google-diensten valt bij Europees publiek, meldt WinFuture.

Huawei kondigde de Mate 30 Pro in september aan, maar vanwege het handelsverbod van de overheid van de VS mogen er geen Google-apps op de telefoon. De zoekgigant mag de diensten wel verstrekken voor al goedgekeurde telefoons, maar mag onder het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Huawei geen nieuwe telefoons goedkeuren.

Door telefoons die al goedgekeurd waren voor het handelsverbod te voorzien van een nieuwe naam en nieuwe camera's kan Huawei toch doorgaan met het uitbrengen van telefoons met Google-apps in Europa. Bij de Mate 30 Pro kan dat niet, omdat het door de nieuwe soc gaat om een volstrekt nieuw model dat nog niet voor het ingaan van het handelsverbod medio mei was goedgekeurd.

Huawei zei bij de aankondiging in september dat het van plan is om de Mate 30 Pro in Europa nog dit jaar uit te brengen. Met de aankondiging van de Mate 30 Pro in Spanje is dat gelukt. Of en wanneer de telefoon in de Benelux zal verschijnen, is onbekend.

