Renders tonen ontwerp van Huawei P40 en P40 Pro-smartphone

Er zijn renders verschenen van de komende P40- en P40 Pro-smartphone van de Chinese fabrikant Huawei. Op basis van de renders krijgen de toestellen krijgen een rechthoekige camera-eiland dat iets uitsteekt ten opzichte van het frame.

De renders zijn gepubliceerd door de website 91mobiles en zijn aangeleverd door OnLeaks. Laatstgenoemde staat bekend om het maken van renders op basis van cad-bestanden. De rechthoekige cameramodule op de achterkant van de reguliere P40 krijgt vier sensoren; hoeveel camera's de P40 Pro krijgt is nog niet bekend, al meldt 91mobiles dat er geruchten zijn over vijf camera's. Het lijkt erop dat beide toestellen voorzien worden van een glazen achterkant.

De Huawei P40 heeft een plat scherm met een diagonaal die 6,1 of 6,2" meet, terwijl de P40 Pro waarschijnlijk een groter scherm met een diagonaal van 6,5 tot 6,7" krijgt, dat aan alle vier de zijden gebogen is en zich dus net als veel schermen van Samsung-telefoons als het ware in de behuizing vouwt. Volgens OnLeaks heeft het frame bij de hoeken een afwijkend ontwerp.

Beide versies krijgen een usb-c-aansluiting, speakers aan de onderkant en de volume- en power-knoppen zitten aan de rechterkant. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting ontbreekt bij zowel de P40 als bij de P40 Pro. Het is nog onduidelijk hoe de frontcamera in beide toestellen is geïntegreerd.

De Franse website Frandroid meldde onlangs dat Richard Yu van Huawei heeft gezegd dat de P40 tegen het einde van maart in Parijs wordt aangekondigd, maar officiële informatie over specificaties ontbreekt vooralsnog.

91mobiles stelt op basis van eerdere gerichten dat de P40 Pro een grote accu met een capaciteit van 5500mAh zou kunnen krijgen, inclusief ondersteuning voor opladen met 50W. Verder zou het toestel een Kirin 990-soc krijgen met geïntegreerde 5g-modem. Yu gaf al wel aan dat de P40 Pro uitkomt met Android 10, maar zonder Google-apps.