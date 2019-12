Spotify werkt aan Tastebuds-functie om muziek van vrienden te ontdekken

Spotify heeft een testversie van een functie met de naam Tastebuds online gezet als onderdeel van zijn desktopsite. Met de functie kunnen gebruikers volgens het bedrijf muziek van vrienden ontdekken 'van wie ze de muzieksmaak vertrouwen'.

De testfunctie is te vinden op https://open.spotify.com/tastebuds maar werkt nog niet. De functie is ontdekt door Jane Manchun Wong die TechCrunch vertelt dat gebruikers op het pen-icoontje kunnen klikken om mensen te zoeken die ze volgen. Vervolgens kunnen ze zien wat die persoon het meest geluisterd heeft. Ook kunnen ze dan eenvoudig die tracks beluisteren of aan hun eigen bibliotheek toevoegen.

Op de desktop, maar niet op mobiel, heeft Spotify al een functie 'Ontdek waar je vrienden naar luisteren' maar die werkt via Facebook. Niet bekend is of Tastebuds deze functie gaat vervangen. De overige sociale functies van Spotify zijn relatief beperkt. Wel kunnen gebruikers nummers delen met medegebruikers via sociale diensten als Twitter, Messenger, Telegram en Skype.