Spotify lijkt te werken aan functie om lokale mp3's af te spelen in Android-app

Spotify lijkt te werken aan een functie om lokaal opgeslagen mp3's af te spelen in de Android-app, zo heeft een ontwikkelaar ontdekt. Spotify heeft nog niet gereageerd op de vondst. De functie zit wel al jaren in de desktop-app.

Een Import-functie is verborgen in de instellingen, ontdekte ontwikkelaar Jane Wong. Zij onderzoekt vaker bekende apps om nog niet aangekondigde functies te vinden in de code. Vaak blijken die bevindingen achteraf te kloppen, zoals toen Twitter werkte aan de optie om antwoorden op tweets te verbergen of toen Instagram als test het aantal likes ging verbergen. De optie vermeldt dat gebruikers de optie krijgen om lokale bestanden te laten zien in de Your Library-sectie van de muziekstreamingdienst.

Wong zegt dat zij zich er niet bewust van is of de functie ook in de iOS-versie aanwezig is. Spotify ondersteunt de functie sinds jaar en dag wel op desktop. Door lokale bestanden in een playlist te zetten en die op iOS of Android offline beschikbaar te maken, kunnen gebruikers lokale bestanden van desktop afspelen op mobiele apparaten. Met de komst van deze functie zou die omweg niet langer nodig zijn. Spotify heeft nog niet gereageerd op de vondst.