Gionee-smartphones kregen malware via app-update

Een Chinese rechtbank heeft mensen van een dochterbedrijf van smartphonemaker Gionee veroordeeld voor het plaatsen van malware op toestellen van gebruikers. Met de malware kon de fabrikant gebruikersdata verzamelen, gerichte advertenties injecteren en zo geld verdienen.

Het dochterbedrijf installeerde via een update van de app Story Lock Screen, dat standaard op Gionees Android-toestellen staat, een 'Dark Horse Platform' van leverancier Beijing Baice Technology. Dat platform kon zonder tussenkomst van gebruikers een Trojaans paard installeren: malware om toegang te verkrijgen. Dat gebeurde op meer dan 20 miljoen Gionee-telefoons, schrijft CNBeta. De truc verliep via Shenzhen Zhipu Technology, een dochterbedrijf van Gionee dat verantwoordelijk is voor onder meer de software.

Met dat Trojan Horse werd het mogelijk om bijna drie miljard keer succesvol data van toestellen te plukken, zo schrijft de site op basis van rechtbankdocumenten. Ook serveerde Gionee via die weg gerichte advertenties aan gebruikers waarvoor geen toestemming was gegeven en verdiende daardoor geld, ongeveer 3,5 miljoen euro.

Een rechter heeft de praktijk veroordeeld vanwege 'ongeoorloofde controle over een computersysteem'. Topmensen van het bedrijf hebben een boete en gevangenisstraf gekregen. Dark Horse kwam via een update in december 2018 op telefoons, het wegsluizen van data gebeurde vanaf april 2019. Gionee was toen al failliet verklaard.