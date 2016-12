Door Arnoud Wokke, dinsdag 27 december 2016 07:40, 33 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Chinese smartphonemaker Gionee heeft een smartphone gepresenteerd met een gekromd 5,7"-oledscherm, dubbele camera en twee accu's van allebei 3500mAh, waardoor in totaal een accucapaciteit van 7000mAh beschikbaar is in de telefoon.

De twee accu's zorgen wel voor een dikkere telefoon dan gebruikelijk. De Gionee M2017 meet 155,2x77,6x10,78mm. Dat is aanmerkelijk dikker dan veel recente smartphones, zelfs modellen met een relatief dikke accu. De P2 van het eveneens Chinese Lenovo is bijvoorbeeld 8,3mm dik en heeft een 5100mAh-accu. De M2017 weegt 238 gram.

Het toestel draait op Android 6.0 met Gionees eigen Android-uitgave Amigo OS eroverheen. Het oledscherm van 5,7" is aan beide zijkanten gekromd, zoals de Edge-toestellen van Samsung en de BlackBerry Priv van vorig jaar. De display heeft een resolutie van 2560x1440 pixels.

Gionee heeft het toestel voorzien van een Qualcomm Snapdragon 653-soc. De Snapdragon 653 heeft vier Cortex A72-kernen op 1,95GHz en vier lager geklokte Cortex A53-kernen voor het lichtere werk, bijgestaan door een Adreno 510-gpu. De fabrikant heeft er 6GB aan lpddr3-geheugen bijgezet. De opslag bedraagt 128GB.

Om de telefoon te onderscheiden van andere modellen heeft Gionee gekozen voor een ontwerp dat volgens de fabrikant luxe moet uitstralen, met onder meer het gebruik van leer aan de achterkant. De M2017 zal in de Benelux niet optimaal werken. De smartphone ondersteunt niet alle hier gebruikte 4g-frequenties. De telefoon komt vooralsnog alleen in China uit met een adviesprijs van 6999 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 965 euro.