Smartphonemaker Gionee is failliet verklaard. De Chinese fabrikant verkeerde in financiŽle problemen en had medewerkers ontslagen en leveranciers niet betaald. Er is kans op een doorstart van het bedrijf.

De Huaxing Bank heeft het faillissement aangevraagd en een Chinese rechtbank heeft het faillissement uitgesproken, meldt Ifeng. De Chinese site meldt dat de oprichter van Gionee consultants heeft ingehuurd die zouden helpen met een doorstart van het bedrijf.

De financiŽle problemen kwamen door tegenvallende resultaten, maar werden erger door gokschulden van de oprichter. Hij zou meer dan een miljard Chinese yuan van het kapitaal van zijn bedrijf zijn verloren in een casino. Gionee was enkele jaren lang een grote naam op de Chinese smartphonemarkt, maar het marktaandeel is afgelopen jaren ingezakt. Het probeerde zich te onderscheiden met onder meer toestellen met grote accu's.

Grotere merken als Huawei, Oppo en Xiaomi hebben de markt overgenomen en bezitten een gezamenlijk marktaandeel hebben van bijna 80 procent. Gionee betaalde al langer toeleveranciers niet meer, waardoor die stopten met componenten aanleveren.