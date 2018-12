Rovio brengt binnenkort vr-versie Angry Birds uit voor alle bekende vr-platforms

Resolution Games en Rovio hebben aangekondigd dat een vr-versie van Angry Birds begin volgend jaar zal uitkomen. De game zal uitkomen voor alle bekende vr-platforms, zo zeggen beide bedrijven. Een exacte releasedatum is niet bekend.

De game heet Angry Birds: Isle of Pigs, zo zeggen beide bedrijven in een persbericht dat Gamasutra heeft doorgeplaatst. Het Finse Rovio is eigenaar van de Angry Birds-franchise, terwijl het Zweedse Resolution Games gespecialiseerd is in onder meer vr-games.

Beide bedrijven maken weinig bekend over de aankomende game en ook beelden zijn niet vrijgegeven. Rovio zegt alleen dat spelers met Angry Birds-karakters op de bekende groene varkentjes kunnen schieten, maar dat is de basis geweest voor elk Angry Birds-spel. Ook hebben beide bedrijven geen prijs genoemd.

Het is niet de eerste keer dat Angry Birds in vr speelbaar zal zijn. Rovio heeft al demo's laten zien van Angry Birds op de Samsung Gear VR in 2016 en het bedrijf bracht ook een Angry Birds-spel uit voor de Magic Leap One-headset.