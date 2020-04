Magic Leap richt zich niet langer op ontwikkeling ar-brillen voor consumenten

Het Amerikaanse bedrijf Magic Leap gaat zich richten op producten voor de zakelijke markt en focust niet langer op consumenten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Daardoor vallen er ook ontslagen. Daarbij zou het gaan om de helft van de mensen.

Magic Leap ziet op korte termijn meer kansen op de zakelijke markt. "Hoewel ons management, onze directie en onze investeerders nog steeds geloven in de potentie op de lange termijn van ons intellectieel eigendom, liggen de kansen op de korte termijn voor omzet aan de kant van zakelijke klanten", aldus de oprichter en directeur in een statement op de eigen website.

Het gevolg daarvan is dat Magic Leap een aantal mensen ontslaat, maar het statement blijft vaag om hoeveel mensen het gaat. Volgens financieel persbureau Bloomberg gaat het om duizend mensen, de helft van het personeel van het Amerikaanse bedrijf.

Eerder ging al het gerucht dat Magic Leap probeerde zich over te laten nemen. e Magic Leap One-headset kwam in augustus 2018 uit. Het bijna 2300 dollar kostende apparaat is alleen in de VS verkrijgbaar en gericht op ontwikkelaars die toepassingen willen maken voor augmented reality. Het blikveld is met vijftig graden veel beperkter dan dat van veel vr-brillen. De Magic Leap One draait op LuminOS, een eigen besturingssysteem.