YouTube krijgt ondersteuning voor de Flex-modus van Samsung Galaxy Z Flip

YouTube krijgt ondersteuning voor de Flex-modus van de vouwbare smartphone Samsung Galaxy Z Flip. Daardoor kunnen gebruikers de telefoon rechtop zetten en alleen op de bovenste helft van het scherm de video laten afspelen.

De omschrijving en de reacties staan dan op de onderste helft van het scherm, blijkt uit screenshots van Samsung. De modus werkt het beste met video's in een vierkant formaat; bij 16:9-video's in landscape laat de app grote zwarte balken boven en onder zien. YouTube ondersteunde de Flex-modus tot nu toe niet, al was al vanaf de release duidelijk dat de ondersteuning zou komen.

De Flex-modus is een softwarefunctie van de vouwbare klaptelefoon Z Flip. In die modus hebben apps een aangepaste interface voor als de klaptelefoon rechtop staat. Het bovenste deel van de interface is dan om zaken te zien, terwijl de onderste helft voor knoppen en input is. Andere fabrikanten kunnen ook gebruik gaan maken van die modus, zei Google enige tijd geleden.