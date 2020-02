Google: andere fabrikanten kunnen Flex-modus van Samsung-klaptelefoon gebruiken

De Flex-modus van de Samsung Galaxy Z Flip zal beschikbaar zijn voor andere fabrikanten, zo zegt Google. In die modus splitst de software het scherm in tweeën, wat bijvoorbeeld goed van pas komt bij klaptelefoons met Android.

Fabrikanten kunnen 'binnenkort' aan de slag met de Flex-modus, claimt The Verge op basis van een bevestiging van Google. In die modus hebben apps een aangepaste interface voor als de klaptelefoon rechtop staat. Het bovenste deel van de interface is dan om zaken te zien, terwijl de onderste helft voor knoppen en input is.

Samsung gebruikt de Flex-mode bijvoorbeeld in Google Duo om het scherm op de bovenste helft te tonen en de knoppen eronder. In YouTube kan het scherm de video bovenaan tonen en de reacties op de video eronder. Het ligt voor de hand dat ontwikkelaars hun apps moeten aanpassen om van de modus gebruik te maken.

De meest voor de hand liggende kandidaat om gebruik te maken van de Flex-modus is de Motorola Razr. Die telefoon heeft dezelfde vorm, al is die niet rechtop te zetten op een oppervlak; het scharnier van de Razr staat alleen een volledig open en gesloten stand toe, terwijl die van de Z Flip een half open stand heeft. De Samung-klaptelefoon komt volgende week uit en kost 1500 euro.