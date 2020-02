Samsung stelt vouwbaar glas van Galaxy Z Flip beschikbaar aan andere fabrikanten

Samsung Display heeft meer details bekendgemaakt over het vouwbare glas dat gebruikt wordt bij de Galaxy Z Flip-smartphone. De laag is 30 micrometer dik en het materiaal wordt ook beschikbaar gesteld aan andere fabrikanten.

Volgens Samsung Display wordt bij de productie van het glas een 'speciaal materiaal' geïnjecteerd om een consistente hardheid te verkrijgen. De fabrikant zegt niet welk materiaal dat is. De dikte is de enige specificatie die het bedrijf bekendmaakt. Samsung Display geeft het glas de merknaam Ultra Thin Glass met als ondertitel 'Tough, yet Tender'.

De Samsung Galaxy Z Flip is het eerste apparaat waarop het vouwbare glas gebruikt wordt. Samsung Display heeft het materiaal in massaproductie en stelt het ook beschikbaar aan andere fabrikanten die vouwbare apparaten willen uitbrengen.

Het bedrijf zegt sinds 2013 te hebben samengewerkt aan het glas met een ander Koreaans bedrijf. Vermoedelijk gaat het om Dowoo Insys, een bedrijf waar Samsung volgens Koreaanse media sinds eind vorig jaar een meerderheidsaandeel in heeft.

Volgens Samsung Display heeft het Franse certificatieagentschap Bureau Veritas de duurzaamheid van het glas getest door het meer dan 200.000 keer te vouwen. Uit reviews en ervaringen van gebruikers met de Galaxy z Flip blijkt dat het dunne glas voorzien is van een extra beschermlaag van kunststof. Die laag heeft een veel lagere hardheid dan glas op schermen van reguliere smartphones en is daardoor gevoelig voor krassen.