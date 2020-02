Samsung kan ook smartphoneschermen maken die meerdere keren dubbelvouwen

Samsung is in staat om smartphones te maken die meerdere keren dubbelvouwen, maar de fabrikant is nog op zoek naar wat gebruikers daar precies aan hebben. Samsung mist bovendien nog een ecosysteem rond vouwbare smartphones.

Een topman van Samsung zei volgens Korea Herald dat het nog schort aan 'content en diensten' voor vouwbare smartphones. Het is onbekend wat hij daar precies mee bedoelt. "We kunnen nieuwe vouwbare smartphones uitbrengen op een opportuun moment wanneer er genoeg diensten beschikbaar zijn voor die telefoons en die telefoons dus meer waarde hebben voor consumenten." Vermoedelijk gaat het daarbij onder meer om software die gebruikmaakt van de mogelijkheid van het vouwbare scherm, zoals bij Samsungs eigen Flex-modus.

Daarnaast is het technisch al mogelijk om een telefoon te ontwerpen die meerdere keren vouwt, om zo bijvoorbeeld een groter scherm kwijt te kunnen in een kleiner oppervlak. Momenteel heeft Samsung twee modellen aangekondigd. Vorig jaar kwam de Galaxy Fold uit en volgende week zal de Galaxy Z Flip in de verkoop gaan.

Samsung zal doorgaan met het ontwikkelen van beide ideeën, aldus de topman. De Galaxy Z moet een serie worden die zich richt op draagbaarheid, terwijl de Fold-serie zich richt op het integreren van grotere schermen in een kleinere vorm.