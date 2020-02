Samsung Galaxy Z Flip komt volgende week uit voor 1500 euro

Samsung heeft zijn tweede vouwbare smartphone gepresenteerd. De Galaxy Z Flip heeft een 6,7"-oledscherm met een 21:9-verhouding en kan over de lengte dubbelgevouwen worden. Het scherm is voorzien van buigbaar glas. De klaptelefoon kost 1500 euro.

Het Inifnity Flex-scherm van de Samsung Galaxy Z Flip heeft een resolutie van 2636x1080 pixels en het kleine 1,1"-oledschermpje aan de achterkant heeft een resolutie van 300x112 pixels. Als het toestel is dichtgeklapt kunnen gebruikers notificaties zien op het kleine schermpje. Als er op zo'n notificatie gedrukt wordt, opent de software de bijbehorende app op het grote scherm. Na het openklappen van de telefoon moet op die manier de inhoud meteen zichtbaar zijn.

De Z Flip is na de Fold Samsungs tweede vouwbare smartphone. Het eerste model maakte gebruik van een plastic beschermlaag over het scherm, het nieuwe toestel is volgens Samsung voorzien van buigbaar glas. De fabrikant noemt dat Ultra Thin Glass en heeft dat zelf ontwikkeld. Technische details over het glas geeft Samsung niet. Volgens Samsung kan het scharnier vastgezet worden in verschillende posities. Zo kan de Z Flip bijvoorbeeld gebruikt worden om te videobellen terwijl het toestel op tafel ligt.

Dichtgevouwen heeft het toestel afmetingen van 73,6x87,4x17,3mm. Opengeklapt is dat 73,6x167,3x7,2mm. De Galaxy Z Flip weegt 183 gram en heeft twee accu's, samen goed voor een capaciteit van 3300mAh. Het toestel draait op de Snapdragon 855+-soc, het topmodel van vorig jaar. Er is 8GB ram aanwezig en 256GB opslagruimte. De Z Flip heeft geen 5g-ondersteuning.

Samsung voorziet de klaptelefoon van twee camera's aan de achterkant, het gaat om een reguliere camera en een ultragroothoek, beiden met een 12-megapixelsensor. De selfiecamera die in het scherm is verwerkt heeft een 10-megapixelsensor. De telefoon draait op Android met daaroverheen de schil van Samsung.

Samsung brengt de Galaxy Z Flip in sommige landen, waaronder Duitsland, komende vrijdag uit. In Nederland is de release op 21 februari. Het toestel is vanaf dan beschikbaar voor een adviesprijs van 1500 euro.