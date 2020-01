Samsung zal komende tijd meerdere smartphones met vouwbaar scherm presenteren

Samsung zal de komende tijd meerdere nieuwe modellen met vouwbaar scherm presenteren. Dat zegt de fabrikant bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Vorig jaar kwam er maar één smartphone met vouwbaar scherm uit van Samsung, de Galaxy Fold.

Samsung zegt een keer of drie in de bespreking van de eigen kwartaalcijfers dat er meerdere vouwbare modellen aan zitten te komen. "Vooruitkijkend naar het eerste kwartaal van 2020 zien we zwakke vraag voor smartphones en tablets. Samsung verwacht de omzet uit smartphones te verhogen door een verbeterde productenmix met de lancering van nieuwe vlaggenschipmodellen en vouwbare smartphones."

Even verderop gaat het weer over vouwbare modellen. "Het bedrijf is van plan zijn duurste smartphones te differentiëren door 5g-ondersteuning uit te breiden en door nieuwe ontwerpen voor vouwbare producten te introduceren." Daarbij doelt de fabrikant vermoedelijk onder meer op de Galaxy Z Flip, een klaptelefoon met vouwbaar scherm.

Samsung heeft ook een blogpost gemaakt waarin het expliciet verwijst naar een YouTube-teaser voor zijn Unpacked-evenement op 11 februari en zegt dat die wijst op 'de vorm van dingen die gaan komen'. In de teaser zijn de A's in Galaxy vervangen door een vierkante en rechthoekige vorm. Beide vormen komen niet overeen met de vorm van huidige smartphones.

De chipdivisie van Samsung gaat zich in 2020 richten op het klaarmaken van 4nm- en 5nm-procedé's voor toekomstige producten. De resultaten vielen mee bij de afdelingen die geheugen en opslag maken door stijgende prijzen. Bij schermen waarschuwt Samsung dat een grote klant minder displays afneemt dan verwacht, zonder een naam te noemen. Hoewel Apple grotere omzet haalt uit zijn iPhone 11-modellen, is het onbekend of dat vooral komt door de iPhone 11 met lcd of de duurdere iPhone 11 Pro-modellen met oledschermen. Samsung levert alleen de schermen voor de iPhone 11 Pro-telefoons.

Op het gebied van tv's verwacht het bedrijf dat het minder zal gaan komende tijd. De resultaten zullen lager uitvallen door kosten voor het investeren in de 'volgende generatie quantum dot-schermen'. Het gaat wel goed met qled-tv's: de leveringen verdubbelden in het vierde kwartaal ten opzicht van een jaar eerder. De kwartaalomzet van het concern bedroeg bijna 60 biljoen Koreaanse won, omgerekend momenteel ongeveer 45 miljard euro. De operationele winst kwam uit op omgerekend ongeveer 5,5 miljard euro.