Samsung leverde rond 400.000 exemplaren van Galaxy Fold

Samsung heeft vorig jaar tussen 400.000 en 500.000 exemplaren geleverd van de Galaxy Fold. Dat zegt een topman van het bedrijf in een interview. Het was al duidelijk dat het er minder waren dan een miljoen toen Samsung het statement van een andere topman ontkende.

Samsung-topman hield in een interview met verslaggevers waarover persbureau Yonhap schrijft nog wel een slag om de arm, door te zeggen dat hij 'denkt' dat het gaat om tussen 400.000 en 500.000 exemplaren. De telefoon was in een beperkt aantal landen verkrijgbaar sinds september.

Een Samsung-topman leek vorige maand te zeggen dat Samsung een miljoen exemplaren had verkocht van de Fold, maar de fabrikant ontkende dat de verkopen al die mijlpaal hadden bereikt. De vouwbare smartphone gaat deze week in Nederland in de verkoop, vier maanden na de release in onder meer Frankrijk.

Samsung wilde de Fold al begin mei uitbrengen, maar daar ging een streep door toen de fabrikant de release wereldwijd uitstelde toen er problemen naar buiten kwamen met de bouw van de telefoon. Samsung heeft die problemen ondervangen met het plaatsen van kapjes over het scharnier en het vergroten van de plastic toplaag van het scherm tot onder de bezel, waardoor het er niet langer uitzag als een afneembare screenprotector. Tweakers publiceerde een paar maanden geleden een review van de Galaxy Fold.