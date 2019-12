Foto's van Samsung-klaptelefoon met vouwbaar scherm lekken uit

Er zijn foto's van een vouwbare Samsung-clamshelltelefoon verschenen. De foto's tonen een relatief lang scherm met een geïntegreerde selfiecamera. Op de foto's draait de telefoon op een Chinese versie van Samsung One UI. De telefoon wordt in 2020 verwacht.

De foto's werden gedeeld door Twitter-gebruiker Ice universe, die Chinese sociale media aanhaalt als bron. De telefoon wordt aangeduid als de 'volgende generatie Galaxy Fold-telefoon'. De foto's tonen een klaptelefoon met vouwbaar scherm. Het toestel lijkt enigszins vergelijkbaar met de pas aangekondigde Motorola Razr, eveneens een clamshell met vouwbaar scherm.

Klik voor volledige grootte

De eerste foto toont de telefoon in dichtgeklapte staat. Opgevouwen is het toestel iets hoger dan een vierkant. Aan de achterkant zitten twee camera's en een flitser. Naast de twee camera's zit een klein secundair scherm, dat de tijd, de datum en het accupercentage toont. Ook is er een klein, rood puntje te zien. Dit functioneert vermoedelijk als een soort notificatieled. De telefoon lijkt verder een usb-c-aansluiting te bevatten.

Eenmaal uitgeklapt lijkt het scherm relatief lang en dun te zijn. De selfiecamera is verwerkt in een relatief groot gat in het scherm. Aan de rechterkant van het toestel zitten volumeknoppen, met daaronder een aan-uitknop. De telefoon bevat, net als de originele Galaxy Fold, geen 3,5mm-jack. De klaptelefoon draait op de foto's op een Chinese versie van One UI, Samsungs eigen versie van Android. Over exacte specificaties wordt nog niet gerept.

In september gingen er al geruchten over een vermeende Samsung-klaptelefoon met vouwbaar 6,7"-scherm. In oktober toonde Samsung officiële renders van een dergelijke smartphone. De smartphone wordt in 2020 verwacht, maar een exacte releaseperiode is nog onbekend. Ook is nog niet bekend hoeveel het toestel gaat kosten. Op 10 januari komt wel de originele Fold uit in Nederland.