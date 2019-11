Samsung maakt variant van Galaxy Fold met Snapdragon 855+ voor Chinese markt

Samsung heeft een variant gemaakt van de Galaxy Fold met een iets gewijzigd ontwerp voor de Chinese markt. De telefoon gaat daar W20 5G heten en komt in de lijn van luxe klaptelefoons die Samsung al jaren maakt.

De W20 5G heeft platte zijkanten, tegenover de bolle zijkanten van de reguliere Galaxy Fold, zo blijkt uit afbeeldingen op de productpagina. Ook is er een extra sensor te zien onder de drie camera's aan de achterkant, naast de flitser. Het is onbekend waar die voor is.

Daarnaast heeft Samsung de Qualcomm Snapdragon 855-soc vervangen voor een 855+. De overige specificaties lijken wel gelijk, waaronder het 7,3"-scherm aan de binnenkant en het 4,6"-display aan de buitenkant. Ook de kenmerken van de camera's komen overeen.

De W20 5G valt in de Samsung-serie van luxe klaptelefoons voor de Chinese markt. Dat waren tot nu toe modellen met telkens twee schermen, maar nog niet eerder met een vouwbaar scherm. De meest recente is de W2019. Tweakers publiceerde onlangs een review van de Galaxy Fold.

Galaxy Fold (links) en Samsung W20 5G

Terugkijken: videoreview Samsung Galaxy Fold