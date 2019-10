Samsung toont render van klaptelefoon met vouwbaar scherm

Samsung heeft op zijn Developers Conference een video laten zien van een klaptelefoon met een vouwbaar scherm. De telefoon heeft qua uiterlijk veel weg van de Samsung Galaxy Fold, alleen lijkt de klaptelefoon geen scherm aan de buitenkant te hebben.

Bij de video schrijft Samsung dat het een formfactor is dat het bedrijf onderzoekt. Samsung zegt nu dan ook niet het product daadwerkelijk te maken, maar alleen dat het kijkt hoe zo'n product zou moeten werken. Het gaat om een lange, relatief smalle telefoon die in het midden kan worden dubbelgevouwen. Het scherm heeft boven in het midden een druppelnotch en lijkt geen scherm aan de buitenkant te hebben. De inkeping is opvallend: volgens eerdere geruchten zou de volgende vouwbare telefoon van Samsung namelijk een camera achter het scherm krijgen.

Naast dat het scherm open- en dichtgeklapt kan worden, kan het ook in een hoek van 90 graden blijven staan. Dit zou de software moeten herkennen en erop aan kunnen passen. Samsung laat het voorbeeld zien van iemand die een video van zichzelf maakt. In opengeklapte vorm staat de video in het midden van het scherm. Wanneer de telefoon in een haakse hoek wordt geklapt, verschuift de video naar de bovenzijde van de smartphone. Zo zou de onderkant als standaard kunnen dienen waardoor de selfiecamera rechtop kan blijven opnemen..

Of Samsung daadwerkelijk overweegt de telefoon op de markt te brengen is niet bekend. Eerder bracht Samsung de Galaxy Fold uit, een van de eerste vouwbare telefoons. Deze had in april op de markt moeten verschijnen, maar door kwetsbaarheidsproblemen werd dit uitgesteld. Vorige maand kwam de telefoon uit in onder meer Duitsland en Frankrijk. Tweakers schreef eerder een review van de Fold.