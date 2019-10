Gerucht: volgende vouwbare Samsung-smartphone heeft camera achter scherm

De volgende vouwbare smartphone van Samsung heeft wellicht een camera achter het scherm zitten. Dat meldt de Zuid-Koreaanse site The Elec op basis van eigen bronnen. Samsung heeft al eerder gezegd dat het aan die techniek werkt.

Samsung zou deze maand hebben besloten om te beginnen met de productie van schermen die camera's achter het scherm kunnen herbergen, meldt The Elec. Die productie zou van start zijn gegaan in de fabriek in Chungnam. Samsung zou de techniek HIAA2 noemen. HIAA staat voor Hole in Active Area. Huidige high-end Samsung-telefoons hebben een gat in het scherm voor de frontcamera.

Diverse fabrikanten hebben al demonstraties gegeven van telefoons met de frontcamera achter het scherm. Daarbij maakt de camera een foto door het scherm heen. Veel telefoons hebben al een camerasensor achter het scherm zitten, maar die functioneert als optische vingerafdrukscanner. Omdat het gaat om een scanner, zijn zaken als kleurweergave daarbij niet belangrijk. Dat is bij een frontcamera wel van belang.

De frontcamera is bij veel smartphones de reden dat er een inkeping in het scherm zit. Zaken als lichtsensors kunnen al achter het scherm en de luidspreker kan nog in de kleine rand boven het scherm. Bij sommige telefoons dient het scherm zelf als luidspreker. Samsung heeft het gerucht niet bevestigd. Het is onbekend wanneer de eerste smartphone met frontcamera achter het scherm zal verschijnen.