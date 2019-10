Google Stadia-controller werkt bij release alleen draadloos via Chromecast Ultra

De Google Stadia-controller werkt bij de release van de gamedienst alleen draadloos met een Chromecast Ultra en een tv. Voor gebruik op andere apparaten, zoals bepaalde tablets, Pixel-smartphones en pc's, is de controller alleen via de usb-aansluiting te gebruiken.

Google maakte onlangs bekend dat Stadia vanaf 19 november beschikbaar is. Daarbij publiceerde het een video waarin in kleine letters wordt vermeld dat draadloos spelen met de Stadia-controller op het moment van de release alleen bechikbaar is op een tv die via een aangesloten Chromecast Ultra wordt gebruikt.

Inmiddels heeft Grace Yang, communitymanager bij Stadia, deze disclaimermelding verduidelijkt. Ze meldt op Reddit dat een Stadia-controller nodig is om spellen te spelen via een op de tv aangesloten Chromecast Ultra. Draadloos spelen is daarnaast beperkt tot de Chromecast Ultra. Als Stadia wordt gebruikt op desktops, laptops, smartphones of tablets, moet de controller met een usb-c-kabel worden aangesloten; de controller fungeert dan als een standaard usb hid-controller en werkt dan mogelijk ook, al hangt dat af van de desbetreffende game en set-up.

Google heeft dit nader toegelicht in een verklaring aan The Verge. Het bedrijf zegt dat het draadloos spelen eerst goed wil laten functioneren bij tv's, omdat het belang hecht aan een zo goed mogelijke ervaring op grote schermen. Draadloos spelen met de Stadia Controller komt waarschijnlijk op termijn ook beschikbaar voor andere apparaten, maar wanneer is onbekend.

Stadia-gebruikers kunnen vanaf de release naast een Chromecast Ultra en een televisie ook een laptop of desktop inzetten met daarop een recente versie van de Chrome-browser. Verder hebben bezitters van de Pixel 2, 3 en 4-telefoons toegang tot Stadia, evenals bezitters van in ieder geval de volgende Chrome OS-tablets: Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 en HP Chromebook X2. Op termijn worden waarschijnlijk meer smartphones en tablets aan dit rijtje van ondersteunde apparaten toegevoegd.

De Stadia-controller is overigens niet nodig om van Googles komende gamestreamingdienst gebruik te maken. Gebruikers kunnen op hun computer muis en toetsenbord gebruiken en er is ook ondersteuning voor de PlayStation DualShock 4- en Xbox One-controller. Googles eigen Stadia-controller gebruikt geen bluetooth- maar een wifiverbinding en is daarmee niet met een apparaat, maar met een gamesessie verbonden. Dat maakt het in theorie mogelijk om bij het spelen van een game naadloos over te stappen van bijvoorbeeld een computer naar een smartphone, waarbij de controller meteen werkt bij de sessie op de smartphone. Het zal nog even duren voordat dit daadwerkelijk mogelijk is, doordat de Stadia-controller vanaf 19 november alleen draadloos is te gebruiken als er op een tv wordt gespeeld.