Cyberpunk 2077 komt naar Google Stadia

Cyberpunk 2077 van ontwikkelaar CD Projekt Red komt ook uit voor Google Stadia. Dat betekent dat het mogelijk zal zijn om de game via Stadia te kopen en te streamen vanaf de servers van Google. Tijdens Gamescom kondigde Google de komst van meer games aan.

Een verschijningsdatum voor de Stadia-versie noemt Google niet, maar Cyberpunk 2077 komt op 16 april volgend jaar uit en zal dan vermoedelijk ook beschikbaar komen voor Stadia, naast de versies voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One. Wat de game gaat kosten op de dienst van Google is nog niet bekend.

Verder toonde Google dat Watch Dogs: Legion, Superhot, de remake van Destroy All Humans en mmorpg The Elder Scrolls Online naar Stadia komen. Daarmee vult Google de lijst aan van games die naar het streamingplatform komen. In juni maakte Google al de komst van 27 games bekend. Veel van die games toonde Google nu weer in zijn presentatie.

Er komen ook games uit die alleen via Stadia beschikbaar zullen zijn. Een van die games is Orcs Must Die 3, dat gemaakt wordt door Robot Entertainment. Net als de eerste twee games in de serie is het een tower defense-achtig spel.

Google Stadia is een dienst waarmee games gespeeld kunnen worden zonder dat daar krachtige pc-hardware of een console voor nodig is. Om games in 4k-resolutie met 60fps te spelen is een Stadia Pro-abonnement vereist, dat 10 euro per maand kost. Er is ook een gratis versie van Stadia, waarmee gespeeld kan worden in full-hd-resolutie. Games moeten in beide gevallen los aangeschaft worden. Bij de Pro-versie geeft Google ook gratis games weg, ongeveer één per maand. Google Stadia is vanaf november beschikbaar.