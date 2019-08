CD Projekt Red toont kwartier aan nieuwe Cyberpunk 2077-beelden

CD Projekt Red heeft nieuwe gameplaybeelden getoond van Cyberpunk 2077. Het gaat om een kwartier aan nog niet eerder vertoond videomateriaal met zowel cutscenes als gameplay-beelden.

In de beelden is te zien hoe hoofdpersonage V zichzelf inplugt in een soort Matrix-achtige wereld, de 'Cyberspace'. De gameplaybeelden tonen een missie die volgens de Poolse studio ergens halverwege de game plaatsvindt. Dat gebeurt in Pacifica, een verlaten district in de game waar gangsters het straatleven hebben overgenomen. V moet een winkelcentrum infiltreren dat door een rivaliserende groep wordt bezet.

De gameplaybeelden gaan dieper in op de speelstijl van het spel, maar ook op de verschillende manieren waarop dat te spelen is. Spelers kunnen bijvoorbeeld kiezen om solo te spelen en zichzelf met veel geweld vooruit zien te werken, of juist veel samenwerken met anderen. In zo'n geval is het bijvoorbeeld makkelijker om grote wapens te dragen of vijanden als menselijk schild te gebruiken. Ook is het mogelijk meer als hacker te spelen, door technologie te gebruiken en vijanden van een afstand te besturen.

Volgens de makers krijgt de speler in het spel veel keuzes voorgeschoteld. Zo kunnen zij personages redden of juist doodmaken, of bepaalde gangs verraden. Al die keuzes hebben invloed op het verdere verloop van het verhaal. In de trailer is ook kort Keanu Reeves te zien. Hij speelt V's denkbeeldige vriend Johnny Silverhands, maar wat zijn rol in het verhaal precies wordt is nog steeds niet bekend. Tijdens de trailer zegt de voiceover dat dat 'een verhaal is voor een volgende keer.'

