GOG bevestigt dat Microsoft mee gaat doen aan Galaxy-gamelauncher

De gamelauncher en -bibliotheek GOG Galaxy krijgt waarschijnlijk ondersteuning van Microsoft. Dat heeft GOG bevestigd in een interview. Hoe de integratie eruit komt te zien is nog niet geheel duidelijk, maar wel is bekend dat integratie met Game Pass mogelijk wordt.

Het nieuws kwam naar buiten via het Duitstalige Gamestar, die een interview had met GOG-directeur Piotr Karwoski tijdens de E3. Volgens Karwoski heeft Microsoft na gesprekken interesse getoond in meedoen aan GOG Galaxy, waarbij er onder meer integratie met Xbox Game Pass moet komen. Verder werden er geen details vrijgegeven, en het is ook nog onduidelijk wanneer de gamedienst van Microsoft naar GOG Galaxy komt.

GOG kondigde afgelopen maand nog versie 2 van Galaxy aan, en presenteerde de software daarbij als een soort 'refresh' van de gamehub, waarbij gekochte games van verschillende platforms geïntegreerd kunnen worden door het koppelen van accounts. Daardoor moet het gemakkelijker worden om games voor pc en consoles binnen één bibliotheek te beheren, en moet ook crossplatformgaming en -chat mogelijk zijn. Vooralsnog is GOG Galaxy 2.0 alleen nog maar beschikbaar als bètaversie.

GOG is eigendom van CD Projekt Red, de Poolse gamestudio achter games zoals The Witcher 3 en Cyberpunk 2077.