Facebook gaat ranking van reacties op posts verbeteren

Facebook heeft de algoritmes aangepast die bepalen welke reacties een meer zichtbare plaats onder posts verdienen. Daardoor moeten reacties die relevant zijn voor de gebruiker meer op de voorgrond komen te staan.

In een post op zijn website stelt Facebook dat met de nieuwe algoritmes de ranking van reacties onder posts verbeterd is. Er wordt nu onder meer gekeken of een reactie is geplaatst door een vriend van de gebruiker; in dat geval komt deze hoger in de ranking te staan. Ook reacties waar de originele poster zelf op reageert worden hoger gewaardeerd.

De wijzigingen gelden voor pagina's, en ook voor gebruikers met veel volgers. Laatstgenoemden hebben vaak posts met een groot aantal reacties, waarbij Facebook standaard al de hoogstgewaardeerde reacties liet zien. Voorheen ging dat bijvoorbeeld op basis van het aantal likes dat een reactie ontving.

Pagina's en gebruikers waarbij ranking automatisch is aangezet hebben de mogelijkheid om dit weer uit te zetten. Gebruikers bij wie ranking niet standaard aan staat, hebben de keuze om dit in hun instellingen juist aan te zetten.